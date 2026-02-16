Arrestato il rapinatore seriale che ha tormentato la Brianza | due colpi con coltello e accetta

Un uomo di 35 anni ha rapinato diverse persone in Brianza tra settembre 2025 e febbraio 2026, usando prima un coltello e poi un’accetta. La polizia lo ha fermato ieri sera in un appartamento di Monza, dove si nascondeva. Le autorità hanno ricostruito i suoi movimenti grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze delle vittime. Durante le rapine, il sospettato minacciava con armi da taglio e si portava via soldi e telefoni.

I carabinieri di Cremella hanno incastrato il 32enne grazie alle telecamere di videosorveglianza. Bottino complessivo di oltre duemila euro Preso dopo le rapine commesse tra settembre 2025 e febbraio 2026, prima con un coltello poi con un'accetta. I carabinieri della Stazione di Cremella hanno arrestato un 32enne residente in provincia di Lecco, ritenuto responsabile di due colpi messi a segno in pochi mesi tra Barzanò e Monticello Brianza. L'uomo è finito in manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco.