Rapina in tabaccheria | uomo con arma in pugno scappa dopo essere entrato in un negozio di Cagliari

Un uomo armato ha fatto irruzione in una tabaccheria nel quartiere di Bolognese, a Cagliari, e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Dopo aver preso i soldi, è scappato a piedi, facendo perdere le sue tracce tra le strade del quartiere. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto poco dopo e stanno cercando di rintracciarlo. La rapina si è svolta in pochi minuti, senza che nessuno si sia fatto male.

**Rapina in tabaccheria a Cagliari: uomo con arma in pugno ruba il contante e fugge** Un uomo con un'arma in pugno ha rapinato una tabaccheria a Cagliari, nel quartiere di Bolognese, nel tardo pomeriggio di giovedì 5 febbraio 2026. La rapina è avvenuta intorno alle 19, in un momento di massima tensione per la titolare, che non ha opposto resistenza. Le indagini sono in corso per capire se l'arma fosse reale o meno, e per individuare il soggetto che ha lasciato il luogo con i soldi della cassa. La tabaccheria era situata in via Bologna, all'interno di un'area con passaggio a livello, dove il malvivente è entrato con un colpo di mano, minacciando la donna con un'arma.

Un uomo armato entra nella tabaccheria ‘Elena’ di via Ravenna a Ferrara e minaccia la titolare.

Un uomo ha preso di mira una tabaccheria a Canali, nel centro di Bologna, e durante la fuga ha colpito un agente di polizia.

