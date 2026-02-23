Sorpreso mentre gira per strada con un coltello in tasca denunciato

Durante un normale pattuglia, i carabinieri hanno fermato un uomo con un coltello in tasca. La presenza dell’arma ha portato alla denuncia, dopo che è stato trovato in zona centrale di Città di Castello. Gli agenti avevano organizzato controlli mirati nelle aree di San Giustino, Citerna e Umbertide per contrastare comportamenti sospetti. La scoperta di un'arma da taglio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, spingendo le forze dell’ordine a intensificare i controlli.

È successo a Città di Castello. Controlli straordinari dei carabinieri in tutto l'Altotevere: segnalate anche quattro persone come assuntori di stupefacenti Sorpreso a girare per strada con un coltello in tasca. È successo a Città di Castello nel corso di un'attività straordinaria di controllo del territorio disposta dai carabinieri della compagnia tifernate, verifiche che hanno interessato anche le zone di San Giustino, Citerna e Umbertide. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di quantità di droga per uso personale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Belpasso, 18enne sorpreso con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriA Belpasso, i Carabinieri hanno fermato e identificato un ragazzo di 18 anni trovato con un coltello in tasca durante un controllo in un giardinetto pubblico.

Gragnano, 15enne con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriI Carabinieri di Gragnano hanno denunciato un ragazzo di 15 anni sorpreso in strada con un coltello a farfalla di 12 centimetri.

