Cocaina nascosta nella porta | sequestrati 230 grammi 38enne arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo il sequestro di 230 grammi di cocaina nascosta in un vano all’interno di una porta. La polizia ha scoperto la droga ancora da tagliare, pronta per essere venduta. L’arrestato, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto in commissariato. La droga è stata sequestrata durante un controllo di routine.

È accaduto nel centro storico: qui i carabinieri hanno notato un uomo già noto alle forze dell'ordine che si aggirava con fare sospetto, e hanno deciso di seguirlo Teneva nascosta la cocaina in un vano ricavato in una porta, in parte ancora da tagliare, per poi destinarla alla vendita. Per questo venerdì scorso i carabinieri della compagnia Genova Centro hanno arrestato un 38enne francese per spaccio. I militari durante un controllo hanno notato l'uomo, volto noto alle forze dell'ordine, mentre si aggirava nei vicoli. Insospettiti dai suoi movimenti, hanno deciso di seguirlo fino alla sua abitazione. All'interno dell'appartamento, i carabinieri hanno trovato, nascosti in un vano ricavato in una porta, circa 230 grammi di cocaina, in parte ancora da tagliare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Spacciatore arrestato. Sequestrati venti grammi di cocainaI carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno messo a segno un arresto in flagranza di reato, bloccando un cittadino italiano della zona. 76 grammi di cocaina sequestrati: arrestato spacciatore a OspitalettoUn arresto che fa luce su un fenomeno più ampio Un giovane di 22 anni, residente a Trento ma domiciliato a Roma, è stato arrestato a Ospitaletto, in... Traffico di droga a Roma, sequestrati 130kg di cocaina e 8 arresti Tutti gli aggiornamenti su Cocaina nascosta. Discussioni sull' argomento La cocaina nascosta nella plancia dell’auto: arrestati due giovani a Pioltello; Cannabis coltivata in casa e cocaina nascosta in camper: scatta il blitz; Nascondeva dosi di cocaina in un porta-caramelle: arrestato; Droga nascosta in strada nella zona dello spaccio, il blitz della polizia e il sequestro. La droga nascosta nelle mutande, poi in camera oltre un chilo di cocaina: i Carabinieri hanno arrestato un 23enne domiciliato... facebook