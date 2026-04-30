Sorpresi in piena notte a rubare decine di litri di gasolio arrestati

Nelle prime ore di venerdì 24 aprile, due uomini sono stati arrestati a Nova Milanese mentre tentavano di rubare gasolio. I carabinieri li hanno sorpresi in flagranza di reato mentre prelevavano decine di litri di carburante. Uno dei due arrestati ha 24 anni, l’altro 60. La polizia ha condotto il fermo e si sta occupando delle procedure di identificazione e accertamento.

Colti sul fatto mentre stavano rubando gasolio e arrestati. È quando accaduto nelle prime ore di venerdì 24 aprile a Nova Milanese con protagonisti un 24enne e un 60enne, sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri.Il fattoI militari stavano eseguendo un servizio di pattugliamento del.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tentano di rubare 700 litri di gasolio dai tir di un’azienda Sorpresi a rubare in un immobile: arrestati due uominiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno arrestato 2 persone, ritenute... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sorpresi in piena notte a rubare decine di litri di gasolio, arrestati; Rubano rame dai tetti del cimitero: sorpresi e arrestati dai carabinieri; Sassaiola contro le vetrate della scuola Castagnolo: indagati tre minorenni. Entra di notte in casa di una donna, la accoltella e scappa con 800 euroL'aggressione è avvenuta a Brescia: una 42enne è finita in ospedale con una profonda ferita all'addome. Dopo giorni di indagini i carabinieri sono riusciti a fermare il presunto responsabile, un 28enn ... today.it Tenta di svaligiare un’enoteca in via Adua, arrestato un 31enneREGGIO EMILIA – Si è introdotto in piena notte in un’enoteca di via Adua, ma è stato sorpreso dalle volanti e arrestato. E’ accaduto tra giovedì e venerdì, alle 4.00, quando gli operatori sollecitati ... reggionline.com A Vedelago i carabinieri hanno arrestato due cittadini serbi sorpresi a rubare giacche di marca in un negozio di abbigliamento. La refurtiva, del valore di circa 1.300 euro, è stata recuperata e restituita - facebook.com facebook Che meraviglia quando ci si scopre disponibili a giocare, e a essere sorpresi, cosa che succederà quasi a ogni capitolo di questo romanzo, in una serie spettacolare di colpi di teatro. @DeStefanoCris legge "Il crimine del paradiso" di @Guillaume_Musso su @ x.com