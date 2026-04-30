Sorpresi in piena notte a rubare decine di litri di gasolio arrestati

Da monzatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di venerdì 24 aprile, due uomini sono stati arrestati a Nova Milanese mentre tentavano di rubare gasolio. I carabinieri li hanno sorpresi in flagranza di reato mentre prelevavano decine di litri di carburante. Uno dei due arrestati ha 24 anni, l’altro 60. La polizia ha condotto il fermo e si sta occupando delle procedure di identificazione e accertamento.

Colti sul fatto mentre stavano rubando gasolio e arrestati. È quando accaduto nelle prime ore di venerdì 24 aprile a Nova Milanese con protagonisti un 24enne e un 60enne, sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri.Il fattoI militari stavano eseguendo un servizio di pattugliamento del.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Tentano di rubare 700 litri di gasolio dai tir di un’azienda

Sorpresi a rubare in un immobile: arrestati due uominiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno arrestato 2 persone, ritenute...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sorpresi in piena notte a rubare decine di litri di gasolio, arrestati; Rubano rame dai tetti del cimitero: sorpresi e arrestati dai carabinieri; Sassaiola contro le vetrate della scuola Castagnolo: indagati tre minorenni.

sorpresi in piena notteEntra di notte in casa di una donna, la accoltella e scappa con 800 euroL'aggressione è avvenuta a Brescia: una 42enne è finita in ospedale con una profonda ferita all'addome. Dopo giorni di indagini i carabinieri sono riusciti a fermare il presunto responsabile, un 28enn ... today.it

Tenta di svaligiare un’enoteca in via Adua, arrestato un 31enneREGGIO EMILIA – Si è introdotto in piena notte in un’enoteca di via Adua, ma è stato sorpreso dalle volanti e arrestato. E’ accaduto tra giovedì e venerdì, alle 4.00, quando gli operatori sollecitati ... reggionline.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.