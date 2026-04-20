In un'operazione che ha coinvolto più individui, sono stati intercettati mentre tentavano di sottrarre circa 700 litri di gasolio dai mezzi di un'azienda di trasporti. Gli uomini sono stati fermati dai carabinieri durante il tentativo di caricare il carburante su contenitori. La scoperta è avvenuta in un'area di servizio lungo una strada statale, dove sono stati rinvenuti anche strumenti presumibilmente utilizzati per il furto.

In tempo di crisi energetica, hanno pensato di fare un pieno molto. economico di gasolio. E così, incappucciati, dopo aver tagliato la recinzione di un’azienda di via del Tuscolano, si sono introdotti nell’area dove erano parcheggiati i camion e hanno iniziato a ripempire delle taniche di gasolio aspirato dai mezzi. A notare i tre in azione sono stati i vigilanti della Mes Security che hanno subito allertato la polizia e sono corsi all’azienda per cercare di bloccare i ladruncoli. È successo l’altro giorno intorno alle 16 e la pattuglia della vigilanza privata ha individuato subito i tre che stavano posizionando delle taniche riempite di gasolio vicino alla recinzione sul lato esterno, e che, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentano di rubare 700 litri di gasolio dai tir di un’azienda

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