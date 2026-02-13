Gasolio prelevato dall' autocisterna | sequestrati mille litri raccolti nelle taniche e un carico di sigarette

Gasolio prelevato dall'autocisterna: sequestrati mille litri raccolti nelle taniche e un carico di sigarette Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, in particolare nelle aree portuali, i finanzieri del nucleo operativo di Ravenna hanno condotto due distinte operazioni che hanno portato al sequestro di oltre mille litri di gasolio e a numerose sigarette detenute in evasione. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che alcuni camionisti avevano riempito le taniche di gasolio direttamente dall’autocisterna senza averne dichiarato il reale uso, mentre in un deposito sono state trovate casse di sigarette

Due persone denunciate per appropriazione indebita, ricettazione e sottrazione fraudolenta di gasolio. In un'altra auto trovate stecche di sigarette "di contrabbando" Nel primo caso, i controlli sono partiti dai movimenti sospetti rilevati in un parcheggio, tra un'autocisterna adibita al trasporto di liquidi alimentari e un'autovettura. Accanto all'auto sono stati notati imballaggi privi di segni di riconoscimento. La pattuglia, giunta sul posto, ha osservato che uno dei due individui, utilizzando una pompa elettrica, sarebbe stati intento a sottrarre gasolio dal serbatoio dell'autocisterna, appartenente a una società per cui l'uomo lavorerebbe, per trasportarlo in alcune taniche di plastica.