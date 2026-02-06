Case? Lei deve pensare ai treni | scontro in tv tra Salvini e Lilli Gruber

Durante la trasmissione di giovedì 5 febbraio, Matteo Salvini e Lilli Gruber si sono scontrati su più fronti. Il ministro e vicepremier ha difeso le sue posizioni sui trasporti, insistendo sull'importanza di investire in treni e infrastrutture, mentre la conduttrice ha sollevato i problemi legati alle case e alla sicurezza. La puntata di

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Sicurezza e piano case, ma soprattutto trasporti. Temi chiave, a partire dall'ultimo, al ministro e vicepremier Matteo Salvini, protagonista di un duello televisivo con Lilli Gruber durante la puntata di giovedì 5 febbraio del programma "Otto e mezzo", in onda su La 7. Il leader della Lega ha spaziato su diverse tematiche, incalzato anche dall'editorialista di Repubblica, Massimo Giannini. La conduttrice ha affrontato Salvini, partendo dal suo desiderio di ritornare al ministero dell'Interno. "Mi trovo bene dove sto", ha risposto il vicepremier, rivendicando l’impegno sul tema delle case popolari.🔗 Leggi su Today.it

Lilli Gruber chiede a Matteo Salvini perché il suo nome compaia 89 volte nello scambio di mail tra Jeffrey Epstein e Steve Bannon. Il Ministro risponde così. #ottoemezzo x.com

