Carburanti Salvini | Tetto al diesel sotto 1,90 euro Stasera in cdm taglio accise carburante

Il ministro delle infrastrutture ha annunciato un intervento immediato sui prezzi dei carburanti, con un tetto fissato a 1,90 euro al litro per il diesel. Inoltre, ha riferito che il governo sta pianificando di ridurre le accise sui carburanti durante la riunione del Consiglio dei ministri prevista per questa sera, con l’obiettivo di far scendere i prezzi alla pompa nelle prossime ore.

"Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, uscendo dalla Prefettura di Milano al termine del tavolo con le compagnie petrolifere. "Sono soddisfatto, mi sembra che abbiano capito che famiglie e imprese non possono continuare a pagare benzina e gasolio a questi livelli". E ancora: "Parliamo di diverse centinaia di milioni di euro per un intervento sperimentale di un mese e la riduzione non sarà di pochi centesimi: l'obiettivo è tornare sotto i due euro al litro, possibilmente sotto 1,90". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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