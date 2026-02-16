Viabilità arrivano le zone 30 | entro il 2026 ce ne sarà una in ogni municipio

Oggi, il Comune di Genova ha annunciato che entro il 2026 verrà istituita una zona 30 in ogni municipio, una decisione presa per migliorare la sicurezza stradale. Questa mattina è stato presentato il nuovo piano di interventi, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e tutelare soprattutto i pedoni. L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha spiegato che l’attenzione si concentra sulle persone più vulnerabili, come i pedoni, spesso coinvolti in episodi drammatici sulle strade della città.

Nel nuovo piano per la sicurezza genovese anche l'installazione di 310 semafori con countdown e un "catasto digitale" degli attraversamenti pedonali È stato presentato questa mattina il nuovo piano per la sicurezza stradale del Comune di Genova. L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha spiegato come la priorità sia stata la maggiore attenzione sull’utenza più debole, i pedoni, protagonisti ancora troppo spesso di fatti di cronaca per incidenti, anche mortali. Tra le novità del piano sicurezza ci saranno le zone trenta, aree urbane dove il limite di velocità sarà ridotto a 30 chilometri orari, che saranno in ogni municipio a partire dal prossimo dicembre.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie dal mondo ASviS: per ogni dollaro investito in favore della natura ce ne sono 30 che la distruggono Ivan Manzo, della Redazione di ASviS, spiega che ogni dollaro speso per proteggere l’ambiente viene più che compensato dai 30 dollari che vengono invece usati per danneggiarlo. Capaccio Paestum, guerra alle alte velocità: arrivano i passaggi pedonali rialzati e le "Zone 30" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano, strade chiuse il 6 febbraio per le Olimpiadi: zone rosse, restrizioni e mappa; Modena-Carrarese allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Romeo&Giulietta Half Marathon: le modifiche alla viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio. Viabilità, arrivano le zone 30: entro il 2026 ce ne sarà una in ogni municipioNel nuovo piano per la sicurezza genovese anche l'installazione di 310 semafori con countdown e un catasto digitale degli attraversamenti pedonali ... genovatoday.it Olimpiadi 2026, scatta la zona rossa attorno a Malpensa: strade chiuse e traffico fermoGiovedì 5 febbraio stop temporaneo alla viabilità sulla 336 e sui raccordi verso Milano per il transito delle delegazioni internazionali dirette ai Giochi ... laprovinciadivarese.it Arrivano i cantieri e le “Domeniche Pedonali”: le modifiche alla viabilità #comunedigenova #genova #liguria #liguriaday #quattroassi x.com San Cataldo: arrivano le strisce blu, il sindaco Comparato annuncia novità per la viabilità Da lunedì 16 febbraio, i cittadini di San Cataldo vedranno entrare in vigore le nuove strisce blu in città. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Gioacchino Comparato, insie - facebook.com facebook