Sony impone il check online | i nuovi giochi PS5 scadono ogni 30 giorni

Sony ha introdotto una nuova misura per i giochi PS5 acquistati tramite PlayStation Store, richiedendo una verifica online ogni 30 giorni. La modifica riguarda i titoli recenti e limita la possibilità di giocare offline senza connessione internet attiva. Questa scelta serve anche a prevenire la clonazione delle console e la distribuzione non autorizzata dei giochi. La procedura si applica automaticamente ai titoli scaricati e installati sulla console.

? Cosa sapere Sony impone verifica online ogni 30 giorni per i nuovi titoli PlayStation Store.. Il nuovo DRM limita l'uso offline e contrasta la clonazione di console.. Il 25 aprile 2026, il modder Lance McDonald ha segnalato un cambiamento radicale nel sistema di protezione digitale di Sony: i nuovi titoli acquistati su PlayStation Store richiedono una verifica online ogni 30 giorni per restare funzionanti. L’aggiornamento silenzioso del DRM impatta direttamente chi utilizza la console in modalità offline o con l’impostazione di macchina principale. Secondo quanto rilevato da McDonald, i software digitali comprati dopo l’introduzione di questo nuovo protocollo di sicurezza non possono essere avviati se non viene effettuato un check-in costante con i server.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sony impone il check online: i nuovi giochi PS5 scadono ogni 30 giorni Notizie correlate Sony rivela i giochi gratis di marzo: ecco le sorprese per PS4 e PS5Sony svelerà i giochi gratis di PlayStation Plus Essential per marzo 2026 mercoledì 25 febbraio alle 17:30. PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Marzo 2026 per PS5 e PS4Puntuale come ogni fine mese, Sony ha svelato la nuova line-up di giochi inclusi senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus Essential.