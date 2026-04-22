Furti di rame al cimitero di Santena saccheggiate e danneggiate sei tombe

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2026, il cimitero di Santena, situato in via Trinità, è stato teatro di un furto di rame. Sei tombe sono state saccheggiate e danneggiate durante l’evento. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento dei ladri o sui possibili sospetti.

I ladri di rame sono tornati a colpire il cimitero di Santena, in via Trinità, nella notte tra di oggi, mercoledì 22 aprile 2026. Hanno preso di mira diverse tombe di famiglia, rubando portoni in rame e ottone, vasi di bronzo e altri elementi metallici in un episodio che ricorda quanto già.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Montemesola, furto di rame al cimitero, danneggiate 80 tombeSono entrati nella notte nel cimitero di Montemesola rompendo il lucchetto che tiene chiuso il cancello principale e si sono introdotti nelle tombe... Furti di rame e portafiori dalle tombe, sorpreso mentre rubava nel cimitero: denunciatoI ladri di rame e di ottone non risparmiano neppure i cimiteri, da tempo nel mirino dei cacciatori di metalli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Furto di rame: asportati circa 600 metri di cavi dalla linea ferroviaria; Furto di cavi di rame in via Norma Cossetto, salta il collegamento di sette lampioni alla nuova illuminazione a led; Cacciatori di oro rosso anche in cantina: nuovo furto di cavi di rame; I ladri di rame depredano le tombe - Foto 1 di 4 - La Voce di Rovigo. Raid al cimitero, tornano i ladri di rame: almeno sei tombe colpite a SantenaUn nuovo raid notturno che riapre una ferita già vissuta. Al cimitero di Santena tornano i furti di oro rosso, con ladri entrati in azione tra il 21 e il 22 aprile prendendo di mira diverse tombe di ... giornalelavoce.it Furto di rame al cimitero di Gaglianico: prese di mira più cappelleFurto tra il 17 e il 18 aprile al cimitero di Gaglianico: ignoti hanno smontato e portato via le coperture in rame da diverse cappelle funerarie. A segnalare l’episodio un residente, proprietario di u ... laprovinciadibiella.it Un sistema collaudato di furti al superstore Esselunga di corso Nazionale portato avanti per mesi con la complicità di un cassiere infedele. E nei guai sono finite due persone: oltre al cassiere, dipendente storico del supermercato con oltre vent'anni di servizio, - facebook.com facebook Dall'Italia alla Spagna per i furti di gioielli: 4 arresti (Video) x.com