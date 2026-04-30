Dopo l’ultima puntata di Belve, Antonio Zequila ha commentato pubblicamente una discussione con Elena Santarelli, arrivando a parlare di difesa della propria virilità e di problemi riguardanti la vista e la voce. La polemica tra i due si è intensificata, con Zequila che ha rivolto consigli sui professionisti da consultare a Santarelli. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e sui media, con reazioni di vari spettatori.

Botta e risposta a distanza tra Antonio Zequila e Elena Santarelli, con toni che si accendono dopo l’ultima puntata di Belve. Tutto nasce da un passaggio dell’intervista, con la giornalista che torna ai tempi de L’Isola dei Famosi e al soprannome “er mutanda” affibbiato all’attore. Un ricordo raccontato con ironia: “Lo dovevo chiamare Mister Cachemire? Si sentiva tanto grande con quella mutanda bianca”, ha detto la Santarelli. La replica di Zequila arriva via social, in più post, e parte da una richiesta precisa: “Prima nell’intervista di Pappalardo sono stato citato e offeso, ieri sera nell’intervista della Santarelli sono stato offeso di nuovo, mi aspetto il diritto di replica dalla giornalista Fagnani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono costretto a difendere la mia virilità, non i centimetri che Santarelli non ha visto. Le consiglio un bravo oculista e un foniatra per la voce sgradevole”: Zequila esplode dopo Belve

Antonio Zequila contro Elena Santarelli: «Le consiglio un bravo oculista. Non accetto certe accuse»

Notizie correlate

“Difendo la mia virilità”: Zequila contro Elena Santarelli dopo Belve, bufera social e post cancellatiDopo l’intervista di Elena Santarelli a Belve, Antonio Zequila ha replicato duramente sia alla conduttrice che a Francesca Fagnani, esigendo il...

Antonio Zequila furioso dopo le parole di Elena Santarelli a Belve: “Sono uno snob inglese”L’ultima puntata di Belve sembra aver lasciato uno strascico tutt’altro che leggero.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Antonio Zequila contro Elena Santarelli: Le consiglio un bravo oculista. Non accetto certe accuse, diritto di replica; Devo difendere la mia virilità, Santarelli non ha visto i centimetri? Vada dall'oculista!: Antonio Zequila furioso dopo Belve; I campioni in carica che hanno saltato il Roland Garros; 25 Aprile, Codacons: la liberazione oggi significa difendere i cittadini da liste d'attesa, bollette insostenibili, disservizi e soprusi quotidiani!. La denuncia.

«Non sono stato costretto a dimettermi, avevo assunto l’impegno che saremmo andati al Mondiale anche a nuoto» - facebook.com facebook

#Gravina a OttoeMezzo: "Non sono stato costretto a dimettermi, è stata una mia scelta personale. Non ritengo di aver fallito. Se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra federazione è tra le più apprezzate in Europa. Co x.com