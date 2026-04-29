Dopo l’intervista di Elena Santarelli a Belve, Antonio Zequila ha pubblicato un messaggio in cui si difendeva dalle accuse, rivolgendosi anche alla conduttrice e a Francesca Fagnani. In un post successivamente cancellato, Zequila ha affermato di aver subito più offese durante la trasmissione e ha chiesto il diritto di replica. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e generato discussioni sulla vicenda.

Dopo l’intervista di Elena Santarelli a Belve, Antonio Zequila ha replicato duramente sia alla conduttrice che a Francesca Fagnani, esigendo il diritto di replica per essere stato offeso in più occasioni, a suo dire. Nell’intervista Santarelli ha parlato anche del soprannome “er mutanda” che affibbiò a Zequila all’Isola dei Famosi, perché l’attore indossava spesso costumi ridotti. Elena ha argomentato che per indossare certi costumi bisognerebbe avere le qualità fisiche e questo ha dato molto fastidio a Zequila. In una lunga serie di post (poi successivamente cancellati) Antonio ha detto: “Perché Francesca Fagnani, che è una bravissima giornalista, continua ad invitare persone senza cultura che all’acme della loro vita hanno fatto l’Isola dei Famosi e la pubblicità di un’acqua.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Difendo la mia virilità”: Zequila contro Elena Santarelli dopo Belve, bufera social e post cancellati

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