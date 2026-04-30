Una donna alla 24ª settimana di gravidanza ha segnalato di avvertire un prurito diffuso su tutto il corpo, che si manifesta principalmente la sera e durante le ore notturne. La donna specifica che questa è la sua prima gravidanza e ha iniziato a notare il fastidio negli ultimi giorni. La richiesta rivolta alla dottoressa riguarda la normalità di questa condizione.

Buongiorno dottoressa, sono alla 24ª settimana della mia prima gravidanza e negli ultimi giorni ho iniziato ad avere un prurito diffuso su tutto il corpo, soprattutto la sera e durante la notte. Non ho sfoghi evidenti sulla pelle, ma il fastidio è tale da svegliarmi più volte. Ho letto su internet della colestasi gravidica e ora sono molto preoccupata. All’ultima visita gli esami erano nella norma, ma questo sintomo mi mette in ansia. È qualcosa che può comparire improvvisamente? Quali esami dovrei fare per escludere problemi più seri? Grazie mille. La colestasi gravidica si può diagnosticare tempestivamente patendo dal sintomo e proseguendo con esami ematochimici specifici prescritti dal ginecologo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sono alla 24esima settimana e soffro di prurito diffuso: è normale?”

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