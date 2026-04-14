La settimana in Italia si presenta divisa tra giorni di pioggia e periodi di sole. Nei primi giorni si registra un’ampia instabilità atmosferica, con precipitazioni diffuse in molte regioni. Successivamente, l’alta pressione si rafforza, portando un miglioramento del tempo e un aumento delle temperature su gran parte del territorio. Questa sequenza di condizioni varia coinvolge tutta la Penisola, con un passaggio progressivo da piogge a giornate più soleggiate.

Roma - Instabilità diffusa nei primi giorni, poi graduale ritorno dell’alta pressione con clima più mite e condizioni più stabili su gran parte della Penisola. La settimana si apre all’insegna della variabilità con condizioni instabili diffuse, ma con una tendenza verso un progressivo miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione. Secondo le più recenti proiezioni, il tempo resterà incerto fino a metà settimana, per poi lasciare spazio a una fase più stabile e soleggiata su gran parte dell’Italia. Per mercoledì 15 aprile, al Nord si registrano ancora nubi irregolari con qualche piovasco sull’Emilia Romagna, mentre sulle Alpi prevale il sole.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, settimana divisa: piogge poi svolta con sole diffuso

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