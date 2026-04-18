La tennista ceca è coinvolta in una vicenda legata a un test antidoping rifiutato durante un evento sportivo. Secondo quanto riferito, il test è stato rifiutato di notte, con la giocatrice che ha spiegato di soffrire di stress e di voler essere trasparente sulla propria salute mentale. Il rifiuto potrebbe comportare una sanzione fino a quattro anni di sospensione, ma finora la giocatrice ha dichiarato di voler chiarire la propria posizione.

“Devo dirvi qualcosa. Non posso continuare ad affermare di star bene quando non sto bene affatto”. Didascalia brevissima di un post in realtà lungo e sofferto, quello che Marketa Vondrousova ha affidato ai social per confessare quanto accaduto nel dicembre dello scorso anno: la tennista ceca si sarebbe rifiutata di fornire un campione durante un controllo antidoping a sorpresa nella sua casa di Praga. Per il programma antidoping, chi si sottrae al prelievo di un campione o rifiuta di farlo senza una giustificazione convincente rischia una squalifica. E non di poco conto: secondo i media cechi, la campionessa di Wimbledon 2023 può rischiare uno stop fino a quattro anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vondrousova e il giallo del test antidoping rifiutato: "Soffro di stress, quando sono arrivati di notte..."

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