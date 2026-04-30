Sondrio Carlos Bernardes incanta lo Spazio Generali | Nel tennis serve testa non solo talento

A Sondrio, lo spazio Generali ha ospitato un incontro con Carlos Bernardes, arbitro con quarant’anni di esperienza nel tennis professionistico. Durante l’evento, Bernardes ha parlato della sua carriera, menzionando di aver diretto oltre ottomila partite e incontrato più di venticinque giocatori numero uno del mondo. Ha sottolineato l’importanza di avere testa oltre al talento per affrontare le sfide sul campo.