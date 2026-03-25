Un ex arbitro di sedia ha commentato la recente revisione delle regole nel tennis, sollevando dubbi sulla sua applicazione. Si tratta di una modifica che riduce il numero di decisioni affidate all’arbitro, ma che potrebbe rendere il gioco più simile a un videogioco. La discussione si concentra sulla percezione di affidabilità e sulla possibilità che le novità influiscano sullo svolgimento delle partite.

L’introduzione della video review anche a Wimbledon segna un passaggio simbolico per uno sport da sempre sospeso tra tradizione e innovazione. Ne abbiamo parlato con Carlos Bernardes, decano dei giudici di sedia, che ha arbitrato 3 finali Slam, le Finals, i Giochi Olimpici e qualcosa come 24 numeri 1 della storia. Ci risponde dal Brasile in attesa di tornare a Bergamo dove si è trasferito per amore della moglie Francesca Di Massimo, anche lei arbitro nel tennis. Una vita sul tour, Bernardes ha lasciato a fine 2024 dopo aver vissuto tutti i cambiamenti e l’evoluzione nel tennis. Carlos, quando ha visto Wimbledon aprire alla video review, cosa ha pensato? “Beh, prima o poi doveva succedere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bernardes: "Review nel tennis? Meno decisioni per l'arbitro, ma rischia di diventare un videogioco"

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