Lavori strada chiusa per due settimane | modifiche al percorso dei bus

Per due settimane, via Rossini a Rivarolo sarà chiusa al traffico a causa di lavori in corso. La chiusura comporta modifiche ai percorsi degli autobus che transitano nell’area. Le variazioni entreranno in vigore immediatamente e dureranno fino al termine dei lavori. Le autorità hanno comunicato che gli autobus seguiranno percorsi alternativi per garantire il servizio durante questo periodo.

Lavori e strada chiusa: succede in via Rossini, a Rivarolo, dove i percorsi dei bus subiranno alcune varazioni. Direzione centro: i bus, giunti in via Pallavicini, proseguono per piazza Pallavicini, via Pisoni, via Rossini, dove riprendono percorso regolare. Direzione Sestri: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Pallavicini, effettuano inversione di marcia e proseguono per via Pisoni, via Rossini, via al ponte Polcevera, dove riprendono percorso regolare. Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Vezzani, proseguono per piazza Pallavicini, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta, in coda alla fermata di transito (cod. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionatoA partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto... Temi più discussi: Lavori stradali, chiusa temporaneamente la carreggiata all’incrocio tra strada Casale e strada Caperse; Menador: in autunno via ai lavori. Strada chiusa per quasi un anno e mezzo; Pracchia, c’è il via libera ai lavori. La Provincia firma l’autorizzazione; Lavori in via Pindemonte, strada chiusa per tre mesi: cambia la viabilità anche in via Crispi. Riccione, lavori sulla nuova rotatoria, strada chiusa in orario notturno tra martedì e mercoledìCircolazione vietata dalle 19:30 del 7 aprile alle 6 dell’8 aprile tra viale Gradara e viale dell’Ecologia, con divieto di transito e sosta ... altarimini.it Menador: in autunno via ai lavori. Strada chiusa per quasi un anno e mezzoVerrà realizzata una galleria (solo per chi sale) e allargato anche l'ultimo tratto di strada. Stanziati 10 milioni di euro ... rainews.it Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto urbano che si svilupperà su quattro linee percorse da bus elettrici - facebook.com facebook A #Firenze in via Chiusi per lavori relativi all’ampliamento del distretto sociosanitario “Canova” in vigore chiusure nel tratto interno adiacente all’edificio (dall’incrocio con via di Santa Maria a Cintoia). Percorso alternativo: via di Santa Maria a Cintoia-via Can x.com