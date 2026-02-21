Lavori al fosso di Pianzo | strada chiusa ad Ariolo

Da lunedì, la strada di Ariolo di Casina resterà chiusa per lavori al fosso di Pianzo. La chiusura si rende necessaria per permettere l’avvio di interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’alveo. Le operazioni interesseranno anche le proprietà vicine, limitando temporaneamente il transito. Gli abitanti e i pendolari devono pianificare percorsi alternativi. La chiusura durerà almeno due settimane, in attesa del completamento delle opere.

Sarà chiusa dal prossimo lunedì la strada ad Ariolo di Casina per consentire l’inizio dei lavori sul fosso di Pianzo. La strada comunale verrà interdetta alla viabilità in quella parte del territorio comunale fino al termine dei lavori previsti in circa una settimana. Comprensibile il disagio degli abitanti della zona, in particolare quelli di Leguigno diretti alla valle dell’Enza. Il Comune di Casina ha disposto, con un’ordinanza dirigenziale, la chiusura temporanea al transito veicolare della strada comunale ’Giorgio Bertolini’ in località Ariolo di Casina, in corrispondenza del bivio Trinità–Pianzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

