Sondaggi politici continua il tracollo delle destre | il campo largo aumenta il vantaggio
Negli ultimi trenta giorni si sono verificati diversi eventi che hanno influito sul panorama politico. La creazione di un nuovo movimento di centrodestra, la crisi internazionale legata a un conflitto in Medio Oriente e un referendum sulla giustizia hanno portato a variazioni nei sondaggi. Dopo questa sequenza di avvenimenti, il campo moderato si mantiene in vantaggio rispetto alle forze di destra.
In poco più di un mese è cambiato tutto. Prima la nascita di Futuro Nazionale, poi lo scoppio della guerra in Iran con gli effetti economici pure sull’Italia e, infine, il referendum sulla giustizia e il terremoto nel governo dopo la vittoria del No. I sondaggi escono rivoluzionati dalle ultime settimane, come dimostra il Barometro politico di aprile dell’Istituto Demopolis. Due i dati più rilevanti da segnalare: il crollo di quasi tutti i partiti della coalizione di governo, in primis Fratelli d’Italia, e la continua rimonta del campo largo che lo porta ora a essere in vantaggio sulle destre. Con addirittura un punto in più che dimostra come il margine si stia addirittura espandendo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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