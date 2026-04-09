Negli ultimi trenta giorni si sono verificati diversi eventi che hanno influito sul panorama politico. La creazione di un nuovo movimento di centrodestra, la crisi internazionale legata a un conflitto in Medio Oriente e un referendum sulla giustizia hanno portato a variazioni nei sondaggi. Dopo questa sequenza di avvenimenti, il campo moderato si mantiene in vantaggio rispetto alle forze di destra.

In poco più di un mese è cambiato tutto. Prima la nascita di Futuro Nazionale, poi lo scoppio della guerra in Iran con gli effetti economici pure sull’Italia e, infine, il referendum sulla giustizia e il terremoto nel governo dopo la vittoria del No. I sondaggi escono rivoluzionati dalle ultime settimane, come dimostra il Barometro politico di aprile dell’Istituto Demopolis. Due i dati più rilevanti da segnalare: il crollo di quasi tutti i partiti della coalizione di governo, in primis Fratelli d’Italia, e la continua rimonta del campo largo che lo porta ora a essere in vantaggio sulle destre. Con addirittura un punto in più che dimostra come il margine si stia addirittura espandendo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, continua il tracollo delle destre: il campo largo aumenta il vantaggio

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Sondaggi politici, continua la rimonta del campo largo: raggiunte le destreDopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia e il conseguente terremoto nel governo, continua la rimonta del campo largo nei sondaggi.

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