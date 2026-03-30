Sondaggi politici il referendum affossa Meloni | ora il campo largo è in vantaggio sulle destre

I risultati dei sondaggi politici indicano che il referendum ha portato a una netta battuta d’arresto per il governo e per la leader del partito di maggioranza, con il campo largo che ora si conferma in vantaggio rispetto alle forze di destra. La situazione interna all’esecutivo si è complicata, dopo le dimissioni di alcuni ministri chiave, che hanno contribuito a indebolire ulteriormente l’attuale maggioranza.

La sconfitta al referendum e il caos interno al governo, con le dimissioni forzate di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanchè affossano l’esecutivo e Giorgia Meloni. Gli ultimi sondaggi evidenziano un netto calo dei consensi per la coalizione di governo, con la rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera che mostra anche la concreta possibilità di sorpasso del campo largo sulle destre. Negli ultimi giorni si registra un vero e proprio tracollo di Fratelli d’Italia e anche del gradimento di Giorgia Meloni e del suo governo. All’opposto, guadagnano consensi Pd e 5 Stelle, così come – unica forza nel centrodestra – Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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