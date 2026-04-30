Sondaggi | il campo largo supera il centrodestra con il 45,6%

Secondo i sondaggi condotti da YouTrend tra il 16 e il 29 aprile, il cosiddetto campo largo, formato da partiti come il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e Italia Viva, ha ottenuto una percentuale del 45,6%. Questa coalizione supera quella del centrodestra, che si colloca al 44,2%. I dati rilevano un leggero vantaggio per il campo largo nel periodo di riferimento.

? Cosa sapere Il campo largo Pd-M5s-Avs-Iv raggiunge il 45,6% nei sondaggi YouTrend tra il 16 e il 29 aprile.. Il sorpasso sul centrodestra al 44,6% segna il massimo distacco durante il governo Meloni.. Il campo largo composto da Pd, M5s, Avs e Italia Viva ha raggiunto il 45,6% delle intenzioni di voto nelle rilevazioni nazionali condotte tra il 16 e il 29 aprile, superando il centrodestra che si attesta al 44,6%. Questo scarto di un intero punto percentuale rappresenta la distanza più significativa registrata tra le due coalizioni durante l’intero periodo del governo Meloni. I dati emergono dalla Supermedia elaborata dall’istituto YouTrend,...🔗 Leggi su Ameve.eu

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SONDAGGI BOMBA 25 APRILE 2026: MELONI RESISTE, SCHLEIN CROLLA E CONTE AVANZA! CHI VINCE E CHI PERDE

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#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi (con variazione rispetto al 16 aprile): FdI 28,2% (+0,1) PD 22,4% (0) M5S 12,8% (0) FI 8,2% (-0,1) Lega 7,0% (-0,2) AVS 6,5% (+0,3) FN 3,4% (-0,1) Azione 3,1% (+0,1) IV 2,4% (-0,1) +E 1,5% (0) NM x.com