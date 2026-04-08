Roma | colpo al patrimonio della criminalita’ sequestrati beni per oltre un milione

A Roma, un'operazione ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro appartenenti a soggetti coinvolti in attività criminali. Le autorità hanno confiscato immobili, conti bancari e altri beni ritenuti collegati alla criminalità organizzata. L'intervento si inserisce in una serie di azioni mirate a contrastare il patrimonio illecito associato a gruppi criminali. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato diffuso finora.

Un’importante operazione contro il patrimonio della criminalità organizzata a Roma ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro. I Carabinieri del nucleo investigativo, supportati dai reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia. Questa operazione si inserisce in una strategia più ampia di contrasto ai patrimoni illeciti, attuando la cosiddetta “confisca allargata”. L’azione ha colpito l’ingente disponibilità finanziaria di quattro uomini attualmente detenuti, tra i quali si trovano due figure di spicco della criminalità organizzata capitolina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: colpo al patrimonio della criminalita’, sequestrati beni per oltre un milione Colpo alla mafia garganica: sequestrati al boss e a suo figlio beni per 1 milione di euroIl sequestro si inserisce nell'ambito dell'inchiesta 'Omnia Nostra', che ha svelato il sistema mafioso dei clan di Manfredonia e Monte Sant'Angelo,... Leggi anche: Mafia, colpo al clan di Manfredonia: sequestrati beni per un milione di euro tra Puglia e Lombardia Video CC Colpo al patrimonio della criminalità organizzata sequestrati beni per oltre un milione di€ Temi più discussi: Colpo al patrimonio della criminalità organizzata di Roma, sequestrati beni per oltre un milione; Una confisca allargata; CARABINIERI * ROMA E FRASCATI COLPO AL PATRIMONIO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SEQUESTRATI BENI PER 1 MILIONE DI EURO; La ladra seriale di uova di Pasqua: a caccia di dolci a costo zero tra gli scaffali dei supermercati. Mafia, sequestrati beni per oltre 1 milione di euro tra Roma e FrascatiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dalla Procura ... msn.com Colpo al clan Senese, 14 arresti a RomaMaxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di ... ansa.it Dal 20 aprile torna “A Mente Libera”, il progetto di Roma Capitale per contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicologico nella fascia di età 18-30 anni: incontri di ascolto e orientamento "one to one" gratuiti e anonimi. Info ow.ly/QCxU5 x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook