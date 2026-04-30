Solidarietà oltre i confini | Anolf a Piacenza rinnova i vertici

L'associazione legata alla Cisl che si occupa di aiutare gli stranieri a integrarsi ha annunciato il rinnovo dei propri vertici a Piacenza. Durante l'assemblea, è stata eletta come nuova presidente Uliana Kuznetsova. La nomina è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, senza indicare altre persone coinvolte o dettagli sui procedimenti adottati.

L'associazione appartenente alla Cisl d'aiuto agli stranieri che vogliono integrarsi ha eletto Uliana Kuznetsova nuova presidente. Mentre arriva dalla regione di Kharkiv un riconoscimento per il minibus acquistato grazie alla donazione piacentina: ora serve per gli sfollati di guerra. C'era una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La Fipe Confcommercio Roma rinnova i vertici: Sergio Paolantoni confermato presidenteSergio Paolantoni è stato confermato per i prossimi 5 anni presidente della Fipe Confcommercio Roma. Pubblico impiego, la Uil Fp rinnova i vertici: Montanari confermata segretaria generaleAl congresso di Gambettola confronto su inflazione, precarietà e prospettive per i lavoratori della sanità e degli enti locali Venerdì, 6 marzo, si è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La solidarietà ai migranti nell'Ue porta a tanti processi, ma a poche condanne; Mirrors of Circulation, Bodies of Assembly; Ghost Platform: Mirrors of Circulation, Bodies of Assembly; Celebrata a Helsinki la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo nel nome di Giuseppe Acerbi. Diamante oltre lo sport, il 2 e il 3 maggio la seconda edizioneDue giornata di sport, solidarietà e inclusione. S'intitola Diamante oltre lo sport, l'evento organizzato dall’associazione la casa dei colori con il patrocinio del Comune di Diamante, del CONI Cala ... rainews.it Solidarietà a km 0: la cooperativa Pantano dona oltre 7 quintali di pasta a Semi di paceRinnovato l’impegno sociale con una generosa donazione: un gesto concreto che andrà a sostenere centinaia di persone in difficoltà, sia a livello locale che internazionale ... civonline.it CREDITO COOPERATIVO, OK ALL’ESTENSIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ Assegno straordinario oltre i 60 mesi per garantire continuità di reddito e contributi. Bertinotti: «Le proposte di modifica statutarie e le nuove misure di finanziamento del Fondo e - facebook.com facebook