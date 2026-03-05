La Fipe Confcommercio Roma rinnova i vertici | Sergio Paolantoni confermato presidente

La Fipe Confcommercio Roma ha annunciato il rinnovo dei propri vertici con la conferma di Sergio Paolantoni come presidente per i prossimi cinque anni. L’assemblea si è svolta il 4 marzo, durante la quale Paolantoni, amministratore del Gruppo Palombini, è stato rieletto all’unanimità. La decisione riguarda le cariche associative e si basa sui risultati del voto dei membri dell’organizzazione.

Sergio Paolantoni è stato confermato per i prossimi 5 anni presidente della Fipe Confcommercio Roma. l’amministratore del Gruppo Palombini è stato rieletto dall’assemblea lo scorso 4 marzo, quando l’associazione si è riunita per il rinnovo delle cariche. La Fipe Confcommercio Roma segue e tutela le imprese del settore ristorazione, bar, locali notturni, stabilimenti balneari e catering. Oltre a Sergio Paolontoni, confermato nel ruolo di presidente, è stato rinnovato il consiglio direttivo composto da 17 imprenditori, espressione delle diverse anime del settore dei pubblici esercizi e dei territori della Capitale. Ad aprire i lavori per il rinnovo delle cariche è stato il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fipe Confcommercio regionale, Musacci rieletto presidente. Mambelli e Zerbini vicepresidentiSi è svolta l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna, la Federazione italiana pubblici esercizi che...

Fipe Confcommercio Crotone: valutazione sicurezza e legalità per impreseFipe Confcommercio Crotone: un incontro su sicurezza e legalità per le imprese A Crotone, in provincia di Crotone, è stato svolto un incontro con i...

Tutto quello che riguarda Fipe Confcommercio Roma.

Temi più discussi: Gestire meglio, crescere di più: il digitale per i Pubblici Esercizi. Le strategie e le sfide per ristoranti e bar nel workshop organizzato da Confcommercio Alessandria in collaborazione con FIPE - FIPE; Talent Day della Confcommercio: gli studenti deli Istituti alberghieri abruzzesi incontrano gli imprenditori della ricettività - FIPE; APCI, il 10 marzo a Roma il Simposio Tecnico 2026 ''Le Stelle della Ristorazione''; Wizz Air e la Spagna: a Roma si celebra un ponte culturale che vale oltre 2,2 milioni di posti.

Fipe-Confcommercio festeggia gli 80 anni: Lavorare nella ristorazione premiaDal primo gradino fin su alla cima: da semplice cameriere puoi diventare imprenditore. Se ti impegni e hai le competenze sei premiato. È quello che direi a un giovane per invogliarlo a lavorare nel ... repubblica.it

Confcommercio, Frongia confermato presidente Fipe sud SardegnaFipe Confcommercio Sud Sardegna conferma Emanuele Frongia alla presidenza per il prossimo quinquennio. Tra le sue iniziative anche il lancio del Manifesto per la Cagliari del futuro. Questa ... ansa.it

[NEWS] “Le Stelle della Ristorazione” è il titolo del Simposio tecnico di Apci, Associazione Professionale Cuochi Italiani, in programma martedì 10 marzo a Roma nella prestigiosa sede di Fipe Confcommercio. Un’occasione di partecipazione attiva, dialogo e c - facebook.com facebook