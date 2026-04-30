Solidarietà a Mercogliano | l’imprevisto degli scout e l’intervento provvidenziale

Da avellinotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Mercogliano si è verificato un incidente durante un campo estivo di scout provenienti da Napoli. Un pullman di grandi dimensioni con circa cinquanta giovani a bordo si è fermato improvvisamente in località Capocastello, impedendo loro di proseguire il viaggio. Sul posto sono intervenute le autorità e i soccorritori per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai ragazzi. Nessuna persona è rimasta ferita seriamente.

Mercogliano, 30 aprile 2026 – Un imprevisto non ha fermato il campo estivo degli scout di Napoli. Questo pomeriggio un pullman di gran turismo proveniente da Napoli, con a bordo cinquanta giovani scout, si è bloccato in località Capocastello, lasciando i ragazzi impossibilitati a raggiungere la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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