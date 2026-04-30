Solidarietà a Mercogliano | l’imprevisto degli scout e l’intervento provvidenziale

Oggi a Mercogliano si è verificato un incidente durante un campo estivo di scout provenienti da Napoli. Un pullman di grandi dimensioni con circa cinquanta giovani a bordo si è fermato improvvisamente in località Capocastello, impedendo loro di proseguire il viaggio. Sul posto sono intervenute le autorità e i soccorritori per gestire la situazione e garantire l’assistenza ai ragazzi. Nessuna persona è rimasta ferita seriamente.