Overdose a Tor Cervara | l' amico prova a salvarlo poi l' intervento provvidenziale con il Naloxone

A Tor Cervara, nel quartiere nord-est di Roma, un uomo in overdose da eroina è stato soccorso dagli operatori di Villa Maraini. Un amico presente sul posto ha tentato di aiutarlo, ma è stato necessario intervenire con il farmaco antagonista Naloxone per salvargli la vita. L'intervento è avvenuto recentemente e ha permesso di evitare conseguenze più gravi per l'uomo coinvolto.

In overdose da eroina è stato salvati dagli operatori di Villa Maraini. È accaduto a Tor Cervara, nel quadrante nord est di Roma. L’episodio è avvenuto ieri - mercoledì 22 aprile - durante la normale attività itinerante nelle aree di Ponte Mammolo, Casal Bruciato, Tiburtino III, Pietralata e.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: In overdose da eroina nel parco di Tor Bella Monaca, salvato con il Naloxone

Escursionista precipita in un canalone e muore: un amico prova a salvarlo ma rimane bloccato. Ferito un altro compagno caduto poco più avantiSEREN DEL GRAPPA - Un escursionista è precipitato in un canale ed è morto davanti ai cinque amici che erano con lui.

Contenuti di approfondimento

Incendio un edificio abbandonato a Tor Cervara a Roma, un ferito trasportato in ospedale: è graveLe fiamme partite all'alba. L'edificio è stato evacuato: era abitato da persone che lo occupavano. Il ferito è grave: si è gettato dalla finestra Momenti di paura questa mattina a Tor Cervara, alla ... rainews.it

Incendio a Tor Cervara a Roma: intervento vigili del fuocoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it