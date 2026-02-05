Si getta nel vuoto da 8 metri sulla ferrovia | impegnativo e provvidenziale intervento dei soccorsi

Questa mattina i soccorritori sono intervenuti d’urgenza alla stazione di Varenna, dove un uomo si è lanciato da un’altezza di otto metri sulla ferrovia. L’intervento è stato difficile e complesso, con l’auto infermieristica e l’elicottero del 118 che sono arrivati sul posto per prestare aiuto.

I fatti al confine tra Varenna e Perledo. L'uomo è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita Intervento impegnativo questa mattina per il Soccorso Bellanese, con auto infermieristica ed elisoccorso del 118 giunti alla stazione di Varenna. Un 37enne residente nella Bergamasca si è lanciato nel vuoto da un terrapieno sopra l’apertura della galleria del treno. Nella violenta caduta - da circa 78 metri d'altezza - l'uomo ha riportato traumi multipli e un'alterazione dello stato di coscienza. L'allarme è scattato alle 7.40 di giovedì 5 febbraio al confine con Perledo ed è stata allertata anche la polizia ferroviaria regionale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

