In arrivo l' anticiclone per il ponte del Primo Maggio | week end con sole e caldo

Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si stava muovendo verso i Balcani e ha interessato marginalmente la Campania giovedì. Venerdì 1° maggio, questa massa d'aria si allontanerà, lasciando spazio a condizioni di tempo soleggiato. Per il ponte del Primo Maggio, è previsto un anticiclone che porterà giornate caratterizzate da sole e temperature elevate.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa verso i Balcani, che ha coinvolto marginalmente la Campania nella giornata di giovedì, uscirà di scena venerdì 1° maggio, favorendo una giornata in prevalenza soleggiata. Lo riferiscono gli esperti della redazione di 3bmeteo.com nelle loro previsioni.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliLe previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone. L'anticiclone batte in ritirata, dopo il sole e il caldo nel week end tornano le pioggeL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’anticiclone africano infiamma la Sicilia: in arrivo un Primo Maggio dal sapore estivo; Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporali; Meteo Ponte 1° Maggio: qualche insidia per la Festa dei Lavoratori, nel Weekend ecco l'Anticiclone Africano; Meteo - Ponte del 1 Maggio tra locali disturbi, venti tesi e ritorno dell'anticiclone. Ponte del Primo Maggio, torna il sole: ma non mancano sorpreseMeteo Roma - 30/04/2026 12:45 - L’anticiclone si rafforza sull’Italia garantendo stabilità diffusa e temperature in aumento, ma tra domenica e sera nubi in arrivo ... abruzzo24ore.tv Addio al caldo, pioggia e vento sull’Italia: arriva una fase di maltempo verso il ponte del Primo MaggioMeteo Italia, stop al caldo anomalo: in arrivo piogge, venti freschi e temperature più basse prima del ritorno del sole per il Primo Maggio. notizie.it Ancora indecisi su cosa fare per il ponte del Primo maggio Vi suggeriamo 5 chicche italiane da scoprire in tutta la loro autenticità #borghi - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com