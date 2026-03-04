Il segno sul collo di Trump fa discutere il web e preoccupa tutti | la foto ravvicinata diventa virale

Una foto ravvicinata mostra una macchia rossa sul lato destro del collo di un uomo che ricopre la carica di presidente degli Stati Uniti. La presenza del segno ha suscitato reazioni online, con molte persone che hanno condiviso commenti e ipotesi riguardo alle sue condizioni di salute. La fotografia è diventata virale sui social media, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Una macchia rossa ben visibile sul lato destro del collo, dietro l’orecchio, è bastata per scatenare domande e speculazioni sulle condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’immagine, catturata dai fotografi durante un evento ufficiale alla Casa Bianca, ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali. Il rossore non è apparso improvvisamente: alcuni cronisti lo avevano già notato nelle settimane precedenti, anche durante un intervento in Georgia. Ma questa volta la chiarezza delle riprese ha acceso il dibattito pubblico. La macchia è stata particolarmente evidente durante una cerimonia nella East Room della Casa Bianca e in altre apparizioni ufficiali, dove il presidente è stato ripreso di profilo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

