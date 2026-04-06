Una fotocamera di dimensioni molto ridotte, chiamata Kodak Charmera, produce immagini di qualità inferiore rispetto alle compatte degli anni Duemila. Nonostante la resa scarsa, questa fotocamera sta attirando l’attenzione di un certo pubblico. Il suo design compatto e le caratteristiche semplici sono tra gli aspetti che suscitano curiosità, portando alcuni utenti a preferirla anche per motivi estetici o di originalità.

La Kodak Charmera scatta peggio delle compatte degli anni Duemila, ma sta avendo successo tra chi ai tempi non c'era o tra chi ha nostalgia Una tendenza che si sta diffondendo negli ultimi anni tra adolescenti e ventenni è fare fotografie che sembrino scattate con macchine fotografiche usa e getta o con fotocamere digitali dei primi anni Duemila, un po’ sfocate e sovraesposte. Per ottenere quell’effetto molti utilizzano proprio delle fotocamere digitali compatte di quegli anni, comprate usate o tirate fuori dal cassetto dei genitori. Il punto non è fare belle foto, visto che gli smartphone le fanno molto meglio, ma dare un significato diverso e più forte ai singoli scatti, in tempi in cui è normale farne a decine per un singolo momento e poi dimenticarli nelle memorie del proprio telefono. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una fotocamera piccolissima che fa foto brutte, ma interessanti

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