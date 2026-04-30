Il campionato toscano di softball Under 16 continua, con le Pisa Towers pronte a tornare in campo dopo aver vinto il titolo regionale nel 2025. La squadra potrà giocare le partite al campo di Pisa, recentemente riqualificato e situato nell’area de La Cella. La stagione prosegue con le ragazze che si preparano alle prossime sfide, in un momento importante per il team.

Pisa, 30 aprile 2026 – Prosegue il campionato toscano di softball Under 16 e le Pisa Towers, reduci dal titolo di Campionesse Regionali 2025, si preparano a vivere un momento particolarmente significativo della loro stagione. Sabato 2 maggio alle 17 si disputerà la quarta partita di campionato, ma soprattutto la prima gara casalinga sul campo della Polisportiva La Cella, oggi intitolato a Franco Grappolini, tecnico e fondatore della squadra. L’incontro vedrà le atlete pisane affrontare la Fiorentina Softball. Si tratta di un passaggio importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche simbolico: dopo anni in cui le partite “casalinghe” venivano disputate fuori città, le Pisa Towers potranno finalmente giocare a Pisa, nel luogo dove il progetto ha preso forma.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Softball, le “Pisa Towers” possono giocare a Pisa, al campo riqualificato de La Cella

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