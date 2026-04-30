Riqualificato il campo da softball a La Cella | esordio in casa per le Pisa Towers

Il campo da softball di La Cella è stato riqualificato e pronto per l’esordio in casa delle Pisa Towers, squadra che partecipa al campionato toscano under 16. Le atlete, campionesse regionali 2025, si apprestano a disputare una partita importante della loro stagione. La gara segna un momento particolare per il team, che si prepara a affrontare le sfide nelle competizioni ufficiali.

Prosegue il campionato toscano di softball under 16 e le Pisa Towers, reduci dal titolo di Campionesse Regionali 2025, si preparano a vivere un momento particolarmente significativo della loro stagione. Sabato 2 maggio alle ore 17 si disputerà la quarta partita di campionato, ma soprattutto la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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