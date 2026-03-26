La nuova stagione delle Pisa Towers under 16 prende il via con una partita a Grosseto sabato 28 marzo alle ore 16. Le giovani atlete, campionesse regionali, affronteranno il Baseball Softball Club Grosseto 1952 sotto la guida dei tecnici Luca Lomi e Marco Simi. La sfida segna il primo impegno ufficiale del team in questa annata sportiva.

L’esordio è in programma a Grosseto, sabato 28 marzo alle ore 16, quando le ragazze scenderanno in campo contro il Baseball Softball Club Grosseto 1952, guidate dai tecnici Luca Lomi e Marco Simi. Un campionato che vedrà le Pisa Towers affrontare anche la Fiorentina Baseball e Softball, in un girone competitivo che si concluderà alla fine di giugno. Un nuovo capitolo per una squadra giovane, ma con una storia già significativa alle spalle. Le Pisa Towers nascono infatti nel 2019 da un’idea di Franco Grappolini, figura storica del baseball italiano, che ha creduto nella possibilità di riportare questo sport a Pisa partendo da zero, in un campo abbandonato della Polisportiva La Cella. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Pisa Towers, al via la nuova stagione under 16: si riparte da campionesse regionali

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