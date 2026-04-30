Sociale TisoAccademia IC | Contrasto povertà è sfida di civiltà Agire subito 

Negli ultimi anni, la povertà si è intensificata nelle città italiane, rendendo il fenomeno più evidente. Un rappresentante dell'Accademia IC ha affermato che contrastare questa realtà rappresenta una sfida di civiltà e ha sottolineato la necessità di interventi concreti e politiche più eque. La crescente presenza di persone in difficoltà ha portato a richieste di azioni immediate per affrontare la questione.

Povertà in aumento, Tiso: “Servono interventi concreti e politiche più giuste”. “ Negli ultimi anni, la povertà sta diventando un fenomeno sempre più visibile nelle nostre città. Non si tratta più di casi isolati: uomini, donne e famiglie intere sempre più spesso, purtroppo, si trovano costretti a rivolgersi a organizzazioni di volontariato come la Caritas per sopravvivere. Questa realtà, dolorosa e spesso invisibile, evidenzia le profonde disuguaglianze della nostra società. Secondo recenti rapporti sociali, infatti, il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta sarebbe in aumento. Molti cittadini, pur avendo un lavoro, non riescono a coprire le spese essenziali come alimenti, affitto e bollette.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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