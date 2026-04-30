Negli ultimi tempi, l'attività sui social media tra i giovani sembra aver subito un rallentamento, con alcune piattaforme che registrano cali di utilizzo. Per anni, questi spazi sono stati il principale punto di riferimento per comunicare, condividere e formare le proprie opinioni. In questo periodo, alcuni esperti osservano cambiamenti nel comportamento online, mentre altri sottolineano che potrebbe trattarsi solo di una pausa temporanea.

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© Lifeandnews.it - Social in frenata: i giovani cambiano rotta oppure è solo una pausa?

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