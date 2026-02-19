Roma: un uomo di 58 anni con precedenti penali ha rubato una Fiat Panda lasciata con le chiavi inserite in via Giulio Cesare. La vettura era parcheggiata davanti a un negozio, quando il ladro ha approfittato della situazione. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione. L’uomo è stato fermato poco dopo aver tentato di allontanarsi a bordo dell’auto. Ora si trova in caserma in attesa di essere giudicato. La proprietaria ha assistito alla scena.

Un uomo italiano di 58 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per furto aggravato, dopo essersi impossessato di una Fiat Panda in via Giulio Cesare, a Roma. Dettagli sull’Incidente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha approfittato di una breve sosta della proprietaria, una giovane romana di 21 anni, la quale aveva lasciato momentaneamente le chiavi inserite nel cruscotto. Approfittando di questa situazione, si è dileguato rapidamente per le vie limitrofe. Intervento dei Carabinieri. L’immediata segnalazione al numero di emergenza 112 e la presenza sul veicolo di un dispositivo di geolocalizzazione hanno permesso ai Carabinieri di monitorarne in tempo reale gli spostamenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: ruba un’auto lasciata con le chiavi inserite, arrestato 58enne

Lascia l'auto aperta (e con le chiavi inserite) per qualche secondo, al suo ritorno è sparitaLasciare l’auto aperta con le chiavi inserite può sembrare un gesto rapido e innocuo, ma i rischi sono dietro l’angolo.

Catania, ruba i fari da un’auto in sosta: 58enne denunciatoLa Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver rubato fari da un’auto in sosta a Catania.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.