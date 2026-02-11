Liguria | La Spezia e Sarzana offrono 100+ posti tra turismo logistica e nautica Cresce l’occupazione

La Spezia e Sarzana cercano più lavoratori. I centri per l’impiego di queste città hanno pubblicato un’offerta che supera le cento assunzioni, principalmente nel settore del turismo, della logistica e della nautica. Un segnale che il mercato del lavoro in Liguria sta riprendendo, con nuove opportunità per chi cerca un impiego.

Lavoro in Liguria: La Spezia e Sarzana Scommettono su Turismo e Logistica. Un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro ligure arriva dalla provincia della Spezia, dove i centri per l'impiego di La Spezia e Sarzana hanno pubblicato un'offerta di lavoro che supera le cento unità. L'analisi dettagliata delle posizioni aperte, rilevata il 10 febbraio 2026, evidenzia una crescente richiesta di personale in diversi settori, con una particolare attenzione al turismo e all'accoglienza, settori chiave per l'economia della regione. L'ondata di annunci, pari a 106 posizioni, rappresenta un dato significativo per la provincia, indicando una dinamicità del mercato del lavoro che si proietta positivamente verso la prossima stagione estiva.

