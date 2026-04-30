Sky e Warner Bros hanno firmato un nuovo accordo che prevede il ritorno di dieci canali lineari di intrattenimento, tra cui Real Time e DMAX, sulla piattaforma. L’accordo include anche l’offerta di un ampio catalogo di film. La notizia è stata diffusa tramite il sito web di Il Difforme.

Una nuova intesa che sancisce il ritorno di canali come Real Time o DMAX su Sky, oltre che all’offerta di un grande catalogo di film È l’inizio di una nuova era, o meglio, un ritorno gradito per gli amanti dell’intrattenimento televisivo e cinematogrfico.Sky e Warner Bros. Discovery hanno sigillato un accordo che riconferma la partnership tra i due gruppi, apportando delle modifiche che riporteranno su Sky grandi canali del gruppo WBD. Per gli appassionati delle serie e dei film, questa potrebbe essere un’ottima notizia. Infatti, il nuovo accordoprevede il ritorno di dieci canali in chiaro e dell’applicazione Discovery+. Non solo, sarà disponibile anche un ampio catalogo di film Warner Bros all’interno dell’offerta cinema di Sky e NOW.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sky e Warner Bros firmano un nuovo accordo: tornano 10 canali lineari d’intrattenimento

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