Sky e Warner Bros Discovery hanno confermato il rinnovo della loro partnership, che permette a dieci canali del gruppo di tornare sui loro servizi. L’accordo coinvolge la ripresa della trasmissione di diversi contenuti e canali, senza modifiche alla distribuzione precedente. La collaborazione tra le due aziende si concentra sulla disponibilità di questi canali all’interno del portale di Sky. La notizia riguarda esclusivamente la ripresa della trasmissione e non prevede ulteriori dettagli sulle modalità operative.

Sky e Warner Bros Discovery hanno siglato un accordo che rinnova la partnership tra i due gruppi, riportando così su Sky un ampio numero di canali e contenuti del gruppo Wbd. L’intesa prevede infatti il ritorno di 10 canali in chiaro – Nove, Discovery, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv, Discovery Turbo, K2 e Frisbee – sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e su Sky Glass, aggiungendosi ai canali kids Cartoon Network e Boomerang e alle news di Cnn International. L’accordo prevede alcune prime visioni in esclusiva. L’offerta cinema di Sky e Now includerà poi un’ampia selezione di film Warner Bros, tra recenti blockbuster e titoli cult, che si aggiungono al vasto catalogo di Sky Cinema.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - 10 canali di Warner Bros Discovery tornano su Sky

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