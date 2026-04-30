Da oggi sono nuovamente disponibili su Sky dieci canali Warner Bros. Discovery, mentre dal 14 maggio sarà attiva anche l’app Discovery+. Questa novità permette di accedere a un vasto catalogo di film Warner Bros., che include blockbuster e grandi classici. La ripresa della trasmissione dei canali e l’attivazione dell’app segnano un ritorno alle offerte di contenuti di WBD per gli utenti Sky.

Tornano oggi su Sky 10 canali WBD e dal 145 l'app discovery+, con un ampio catalogo di film Warner Bros tra blockbuster e grandi classici. Sky e Warner Bros. Discovery hanno siglato un accordo che rinnova la partnership tra i due gruppi, riportando così su Sky un ampio numero di canali e contenutidel gruppo WBD. Questo nuovo accordo prevede il ritornodi dieci canali in chiaroe dell’app discovery+, oltrea un’ampia selezione di film Warner Bros. nell’offerta cinema di Sky e NOW. Contenuti che si aggiungono alle nuove stagioni di alcune delle serie iconiche di HBO già previste dall’intesa precedente. Da oggi, 30 aprile, i canali del gruppo Warner Bros.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Accordo Sky | Warner Bros. Discovery, tornano da oggi i canali free e dal 14/5 app Discovery+

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