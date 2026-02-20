Elezioni quattro liste già pronte in Sud chiama Nord e un esercito di candidati tra i Quartieri
A poche settimane dalle elezioni, quattro liste sono già pronte in Sud chiama Nord, mentre una quinta è in fase di completamento. Si contano almeno dieci candidati per ogni Quartiere, escluso il Settimo, in attesa dell’ok della Regione sui confini delle consultazioni. La campagna elettorale si anima tra incontri pubblici e riunioni di candidati, pronti a rappresentare i bisogni locali. La sfida si concentra sulla scelta dei candidati più vicini alle esigenze dei cittadini.
Le indiscrezioni sul movimento del sindaco uscente Basile tra Comune e circoscrizioni, si parla di settecento esponenti in lizza. I nomi in ballo Quattro liste già definite, la quinta in corso di chiusura, almeno dieci per ognuno dei sei Quartieri senza contare il Settimo a meno la Regione dia il via libera sui confini territoriali delle consultazioni. Sono giorni già molto frenetici in Sud chiama Nord. Il movimento del sindaco uscente e ricandidato Federico Basile sta preparando la "batteria pesante" per tentare il bis alle amministrative (mai riuscito a nessuno nella storia politica di Messina in maniera consecutiva, solo Giuseppe Buzzanca ma in due tornate differenti) e strappare il premio di maggioranza in Consiglio come nel 2022.🔗 Leggi su Messinatoday.it
