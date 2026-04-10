Le partite del fine settimana in A B e C | per le toscane le umbre e lo Spezia si entra nella fase clou

Nel prossimo fine settimana si disputano numerose partite di calcio nei campionati di Serie A, B e C. Le squadre toscane, umbre e lo Spezia sono impegnate in incontri che rappresentano il momento centrale della stagione. La programmazione include diverse sfide che si svolgeranno tra sabato e domenica, coinvolgendo squadre di varie categorie e regioni. La giornata si presenta ricca di incontri decisivi per le posizioni in classifica.

Firenze, 10 aprile 2026 – Ecco il programma delle partite del weekend per quanto riguarda le toscane, le umbre e lo Spezia in Serie A, B e C. Tanti interessanti scontri in una fase molto calda dei campionati, con i verdetti finali che si avvicinano. Serie A Roma Pisa (Venerdì 10 aprile alle 20.45) Fiorentina Lazio (Lunedì 13 aprile alle 20.45) Serie B Padova Empoli (Domenica 12 aprile alle 15) Spezia Mantova (Domenica 12 aprile alle 17.15) Reggiana Carrarese (Domenica 12 aprile alle 19.30) Serie C Gubbio Pianese (Sabto 11 aprile alle 14.30) Ternana Perugia (Domenica 12 aprile alle 12.30) Arezzo Livorno (Domenica 12 aprile alle 17.30) Pontedera Ravenna (Domenica 12 aprile alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le partite del fine settimana in A, B e C: per le toscane, le umbre e lo Spezia si entra nella fase clou Leggi anche: Le gare del fine settimana dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Calcio, le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 19 marzo 2026 – Tornano i vari campionati di calcio con un fine settimana ricco di sfide interessanti. Argomenti più discussi: Serie B. Spezia sconfitto dalla Carrarese, mister D'Angelo: Oggi normale che ci sia rabbia; Coti a Radio Picco: A Carrara senza presunzione, ma lo Spezia può farcela perché è più forte; Carrarese-Spezia, quattro espulsi e i bianconeri hanno finito la partita in otto: il racconto; Pasquetta amara per Spezia ed Entella: i due club liguri ad un passo dal baratro. Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla CFirenze, 20 febbraio 2026 – Un altro fine settimana di importanti sfide di calcio. Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello ... lanazione.it Carrodano scende ma resta in vetta. Il piccolo Comune in provincia di La Spezia si conferma leader italiano per un primato di cui farebbe probabilmente a meno. È infatti tra i Comuni record in Italia nel rapporto tra gli abitanti e gli incassi da multe per violazion - facebook.com facebook La Life Support di Emergency sbarca domenica 12 aprile alla Spezia: a bordo 71 naufraghi x.com