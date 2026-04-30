Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima semifinale al torneo di Madrid, vincendo in due set contro Rafa Jodar. La partita si è conclusa senza troppi rischi, anche se l’azzurro ha mostrato segni di affaticamento. La vittoria permette a Sinner di accedere alla fase successiva del torneo, segnando un traguardo importante nella sua stagione sulla terra battuta.

Altro successo per l’azzurro. Jannik Sinner conquista la sua prima semifinale a Madrid, superando in due set Rafa Jodar al termine di una partita condizionata anche da un po’ di stanchezza. A fine match, l’azzurro ha elogiato apertamente l’avversario: «È un giocatore che ha fatto risultati incredibili a inizio stagione. Ha vinto a Marrakech, ha fatto semifinale a Barcellona, qui è arrivato ai quarti. Sta giocando un tennis di altissimo livello e ha dimostrato perché». Da qui anche il messaggio lasciato sulla telecamera: «Per questo ho scritto “che giocatore”». Sinner ha poi parlato della nuova generazione di tennisti, che osserva con attenzione: «Mi piace guardare questi ragazzi, anche quando non gioco.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sinner vola in semifinale a Madrid: «Jodar talento incredibile»

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