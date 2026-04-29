turbo sinner semifinale a madrid ma che talento il baby jodar

A Madrid si è disputata la semifinale di un torneo con un giovane talento di appena diciannove anni, Rafael Jodar. Il nome di Jodar richiama quello di un famoso tennista spagnolo e già suscita entusiasmo tra gli appassionati locali. Durante la partita, il giovane ha dimostrato ottime qualità tecniche e determinazione, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Ha diciannovei e un nome che fa già sognare gli spagnoli ricordando il mitico Nadal. Rafael Jodar è il futuro del tennis, quanto arriverà in alto lo scopriremo ma intanto ieri ha impegnato come non mai in questo Masters Atp 1000 di Madrid il numero uno al mondo Jannik Sinner che a fine partita gli ha reso onore: “Che giocatore” ha detto l’azzurro dopo aver vinto la ventunesima partita di fila (la ventiseiesima nei Masters 1000). Jodar era numero 911 nel marzo 2025 e oggi è salito fino al 34esimo posto della classifica live. Ha tutto per farsi largo nell’Élite del tennis, anche se al momento la distanza con il numero 1 del mondo è evidente, ma il ragazzo di Leganes, alla seconda sconfitta con 12 vittorie sulla terra in questo 2026, ha grandi doti.🔗 Leggi su Panorama.it

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