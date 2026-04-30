Jannik Sinner mira a raggiungere i 15.450 punti, dopo aver ottenuto una vittoria a Madrid. Con questo risultato, l'italiano potrebbe superare il record di 15.390 punti stabilito da Nadal. Attualmente, Sinner si trova vicino a questa soglia e sta pianificando di incrementare il suo punteggio per superare lo spagnolo. La sfida al record si concentra sui prossimi tornei e sui punti ancora da conquistare.

? Cosa sapere Jannik Sinner punta ai 15450 punti dopo la vittoria ottenuta a Madrid.. Il traguardo permetterebbe all'italiano di superare il record di 15390 punti di Nadal.. Jannik Sinner punta al record storico di Nadal dopo la vittoria ottenuta a Madrid, dove il numero uno del mondo ha dimostrato una forma fisica e tecnica senza precedenti sulle superfici meno favorevoli alla sua natura. L’atleta altoatesino sta attraversando un periodo di dominio assoluto nel 2026, mantenendo una striscia vincente caratterizzata da una precisione tecnica che non ammette errori. La recente prestazione in Spagna, nonostante le condizioni del campo non fossero ideali per il suo stile di gioco, conferma la solidità di un percorso che sembra puntare verso vette statistiche mai raggiunte prima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner sfida la storia: il piano per il record di punti di Nadal

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