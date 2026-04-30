Sinner non si ferma più | nel mirino un record di Nadal per entrare nei Big3

Jannik Sinner continua a ottenere risultati di rilievo nel circuito professionistico, confermandosi tra i protagonisti principali. Dopo aver partecipato a diversi tornei, il tennista italiano si prepara a sfidare un record storico di uno dei più grandi giocatori della storia del tennis. La sua presenza in competizioni di alto livello si protrae senza interruzioni, mantenendo un ritmo che lo porta sempre più vicino a traguardi eccezionali.

Ogni volta che Jannik Sinner scende in campo sta scrivendo un pezzo di storia. E probabilmente non tutti se ne rendono conto. Anche a Madrid, un campo che sulla carta era sfavorito all’altoatesino, è arrivata una vittoria pesantissima: la striscia del 2026 va avanti senza esclusioni di colpi e con la certezza che resterà in vetta ancora per un bel po’. Ma con l’assenza di Alcaraz per infortunio, il numero uno al mondo ora corre anche con se stesso. Sinner, a questo punto, può arrivare a Parigi a quota 14750 punti. È importante ricordare, però, che in quel caso ci sono da scartare i 1300 punti della finale persa lo scorso anno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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