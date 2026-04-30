Sinner e Fils hanno raggiunto la finale a Madrid dopo aver superato diversi avversari nel torneo. La loro condizione fisica è in miglioramento e ha richiesto un adattamento alle diverse condizioni di gioco. La partita è programmata per una data specifica e rappresenta un importante passo per entrambi nel circuito ATP. La sfida vedrà uno dei due in cerca del primo titolo sulla terra battuta della stagione.

Una condizione fisica in crescendo che ha richiesto un particolare adattamento alle condizioni di altitudine di Madrid: Jannik Sinner, dopo aver superato egregiamente anche lo scoglio rappresentato dal 19enne spagnolo Rafael Jodar, venerdì 1° maggio cercherà l’ennesima vittoria per conquistare la prima finale al Masters 1000 di Madrid. Di fronte avrà il francese Arthur Fils, attuale numero 25 del ranking Atp, che ai quarti di finale ha sconfitto il ceco Lehecka 6-3, 6-4. Cosa sappiamo di Fils. Nato a Bondoufle il 12 giugno 2004, tra i punti di forza del francese troviamo sicuramente la sua esplosività fisica, un gioco aggressivo e un dritto molto potente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner-Fils vale la finale a Madrid: chi è l’avversario e quando giocano

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